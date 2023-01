¿Qué ha sido del exnovio español de Paris Hilton?

A lo largo de dos gloriosos veranos, Ibiza se convirtió en el escenario de la historia de amor de Paris Hilton con el entonces jovencísimo modelo español River Viiperi -diez años menor que ella- hasta que la publicación a principios de 2014 de unas indiscretas fotos en las que la rica heredera aparecía besando a otro hombre en las playas de Malibú confirmaron indirectamente el final de su relación sentimental y la desaparición del peculiar nombre del maniquí de la prensa rosa internacional.

Ya lo comentaba en tono de broma la propia DJ y empresaria poco después de su ruptura a través de su perfil de Instagram, donde escribía: "Me siento sinceramente mal por mis novios cuando lo dejamos... me pregunto cómo será volver a la normalidad". Y eso es exactamente lo que le sucedió a su ex: recuperó el anonimato y la capacidad de caminar por la calle sin miedo a los paparazzi que retrataban cada uno de sus movimientos junto a la famosa rubia, aunque en el terreno profesional ha sabido mantenerse vigente.

Además de continuar cediendo su imagen a distintas marcas, River ha encontrado un nuevo filón en las redes sociales -casi 700.000 seguidores en Instagram y 117.000 en Twitter- donde desde el pasado octubre conforma junto a la modelo Jessica Goicoechea una de las power-couples más influyentes de la esfera virtual. Junto a la guapa barcelonesa no solo ha vuelto a encontrar el amor, sino que también se ha zambullido de pleno en el mundo de los 'influencers' en el que su chica, que cuenta hasta con su propia marca de ropa, reina por derecho propio desde hace años.

En breve, River seguirá los pasos de Jessica volviendo a probar suerte con su faceta como diseñador -en 2014 ya lanzó su primera colección-, tal y como anunciaba recientemente a través de Instagram.

"Pronto volveré a lanzar mi marca. Llevo tiempo con ganas de hacerlo y ahora que estoy asentado en España tendré tiempo de hacer las cosas bien. Espero que les guste...", aseguraba junto a una de las muchas fotografías que comparte presumiendo frente a la cámara de sus seductores ojos azules y de la cabeza rapada que estrenó a principios de este 2018.

Salta a la vista, por tanto, que a River Viiperi la vida le ha sonreído casi tanto como a su conocida ex en los últimos años, tanto en el amor como en el trabajo. Por su parte, Paris -con quien siempre ha asegurado mantener una cordial relación, hasta el punto de dejar con ella a su querido perro cuando rompieron- prepara ahora su boda con el actor Chris Zylka ocho años después de que los dos se conocieran y mantuvieran un breve romance antes de que el guapo español se cruzara en el camino de la estrella.

