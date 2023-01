¡Qué dolor! Este es el motivo por el que Marc Anthony se arrepiente

El cantante Marc Anthony es consciente de que su carrera musical le ha obligado a "sacrificar" parte del tiempo que podría haber compartido con sus hijos: Ariana, fruto de su fallido matrimonio con Debbie Rosado, Cristian Marcus y Ryan Adrian, a quien tuvo con su segunda mujer Dayanara Torres, y los gemelos Max y Emme, nacidos de su matrimonio con Jennifer Lopez.

"Ese es el mayor arrepentimiento, diría yo, y cualquier padre que haya elegido esto como su vocación lo sabe. Sí, tengo una responsabilidad hacia mis fans y hacia mi vocación [de cantante], pero también tengo otra como padre, y es algo muy serio. A cualquier padre que sacrifica la mejor parte de su vida para alcanzar ciertos objetivos y para representar a una comunidad esa es la cosa con la que más difícil le resulta lidiar", confesó el intérprete al periódico New York Daily News.

A pesar de todo a lo que ha tenido que renunciar debido a su profesión, Marc jamás se atrevería a desanimar a sus hijos si alguno de ellos decidiera intentar seguir sus pasos en la industria discográfica.

"¡Claro que lo haría! Yo no soportaba que mi madre me dijera que la música nunca iba a dar frutos. Me decía: 'Necesitas salir ahí fuera y ser un hombre, únete al ejército como tus hermanos porque la música no paga las facturas'. No puedo imaginarme a mí mismo diciéndoles eso a mis hijos. Siempre y cuando sientan pasión por ello y no lo hagan por las razones equivocadas, no me atrevería a interponerme en su camino".

Por: Bang Showbiz