Priyanka Chopra: 'La capacidad de trabajar duro te lleva al éxito'

Gracias a la disciplina que adquirió trabajando en Bollywood, la actriz Priyanka Chopra se siente preparada ahora para pagar el precio de su popularidad en Estados Unidos: no tener tiempo ni para dormir debido a sus múltiples compromisos profesionales.

"Los horarios son una pu**da, y dormir es para los débiles. Yo duermo en los aviones, en el coche... en cualquier sitio en cuanto tengo unas horas. Lo único que hace que una persona tenga éxito es la capacidad de trabajar duro y el no tener miedo a no dormir lo suficiente o a cualquier otra cosa: hay que seguir siempre adelante. Yo vengo de un país que me enseñó todo eso", confesó la actriz a la revista ELLE.

Si Priyanka sacrifica su tiempo libre en favor de su carrera es porque es consciente de que la fama puede irse tan rápido como llegó, por lo que quiere aprovechar al máximo el buen momento profesional que atraviesa.

"He sido un personaje público durante la mitad de mi vida.

De repente te da cuentas y aceptas que nadie es indispensable, y yo me di cuenta de ello cuando aún era muy joven", añadió.

La intención de la actriz es seguir adelante con su carrera en Los Ángeles -incluyendo el rodaje de la serie 'Quantico'- al mismo tiempo que compagina sus obligaciones allí con trabajos en su país de origen.

"No he dado el salto a Hollywood. No voy a dejar las películas indias, tengo intención de seguir haciendo cine allí al mismo tiempo. Mi intención es vivir a caballo entre los dos continentes y viajar a donde me lleve mi trabajo. La gente creativa no debería dejarse detener por las fronteras o las barreras lingüísticas".