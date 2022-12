Priscilla Presley: 'Elvis era más humilde que los artistas de ahora'

La que fuera mujer de Elvis Presley, Priscilla Presley, está convencida de que el malogrado cantante era una persona mucho más humilde que cualquiera de las actuales estrellas de la industria discográfica, sobre todo cuando se trataba de atender y valorar a sus entregados fans.

"Cuando lo conocí era todavía una adolescente y estaba en Alemania. Él estaba allí firmando autógrafos y recuerdo perfectamente como pensé que era auténtico. No fingía ser algo que no era, nunca lo hizo. Lo que veías era lo que había. Eso no es algo que tengan muchos músicos o famosos hoy en día. No valoran a sus fans, así que yo quiero que todo el mundo sepa cómo era Elvis de verdad", señaló la empresaria al periódico Daily Mirror, donde también rememoró la fuerte impresión que le provocó conocer al ídolo del rock con apenas 14 años: "Recuerdo la primera vez que le vi. Tuve la sensación de que era una persona muy amable y auténtica".

Poco tiempo después de la muerte del cantante en 1977, Priscilla -quien estuvo casada con Elvis desde 1967 hasta 1973- decidió abrir al público su mansión Graceland (Tennessee) reconvertida en un museo lleno de objetos que pertenecieron al músico, algunos de los cuales Priscilla ha decidido llevar a Londres para realizar una exposición temporal en el auditorio O2.

"Estoy muy emocionada. Hemos esperado mucho tiempo para poder traer una exposición sobre Elvis a Londres. Algunos de los objetos exhibidos no los había visto nadie antes. Elvis estaría muy contento. Siempre creyó que sus fans ingleses le apoyaban incondicionalmente. Sentía un cariño especial por ellos", sentenció.