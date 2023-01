¿Por qué Dua Lipa se puso a llorar en medio de un concierto?

"Me siento fatal por haberos decepcionado, pero no puedo seguir". Con estas palabras y sin poder contener las lágrimas Dua Lipa abandonaba ayer martes el escenario del Fillmore Auditorium de Denver (Estados Unidos) tras haber interpretado solo tres canciones de un concierto que se vio obligada a suspender por culpa de una inoportuna infección de oído.

Afortunadamente para ella, el público allí congregado comprendió a la perfección que la artista británica no podía continuar con el recital debido al intenso dolor que estaba experimentando, como quedó patente en su rostro angustiado y en las dificultades que tenía para proyectar la voz, y también al riesgo de que el daño en su oído se volviera "permanente".

Publicidad

Lee aquí: Sebastián Yatra y Daniela Ospina celebraron por lo alto el triunfo de la Selección Colombia

"Me está siendo físicamente imposible seguir actuando para vosotros y este no es precisamente el espectáculo que se supone que debo ofreceros. De verdad que lo siento mucho, estaré de vuelta tan pronto como me sea posible. Gracias de corazón por entenderlo", les dirigió a los espectadores tan pronto como fue consciente de que debía retirarse, una decisión a la que los espectadores respondieron con un sonoro aplauso para mostrarle su apoyo.

Solo unos minutos después, la joven vocalista echó mano de su cuenta de Twitter para explicar con pelos y señales las causas de su malestar y, una vez más, para disculparse ante todos aquellos fans que no pudieron disfrutar de su potente directo. Sin embargo, en el citado mensaje Dua no se pronunció sobre la posibilidad de que también tenga que cancelar su próximo concierto en San Diego -el cual está fijado para este viernes- si no se recupera a tiempo.

"Siento mucho haber tenido que cancelar el espectáculo de hoy. Tengo una infección de oído desde hace un par de días. Pensaba que podría sobrellevar el dolor, pero no ha sido así, y además mis médicos me han recomendado reposo para evitar el riesgo de que el problema se vuelva permanente. Os pido perdón por haberos decepcionado", aseguraba en la red social de microblogging.

Publicidad

Por: Bang Showbiz

Mira también:

Publicidad

Maradona besa a Maluma y ambos reciben críticas sobre su sexualidad

Mandy Moore quiere adoptar un hijo

Publicidad