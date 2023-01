¡Por fin! January Jones encontró el amor de su vida

Aunque hace poco aseguraba por activa y por pasiva que no tenía ninguna prisa a la hora de rehacer su maltrecha vida sentimental, lo cierto es que la actriz January Jones no habría podido resistirse a la idea de dar una nueva oportunidad al amor después de conocer hace unos meses al hombre que podría haberle robado el corazón: nada menos que el guapo Nick Viall, conocido en Estados Unidos por su participación en el popular programa de telerrealidad 'The Bachelor', del que la intérprete resulta ser una gran fan.

Ha sido el diario The New York Post el que ha sacado a la luz la supuesta relación sentimental en la que ambos se habrían embarcado a finales del año pasado, después de que January confesara en el famoso late night 'The Late Late Show with James Corden' que se había sentido muy decepcionada cuando Nick se puso en contacto con su agente con lo que ella creía que sería una proposición romántica y acabó siendo una propuesta profesional -que ella rechazó- para participar juntos en el programa 'Lip-sync battle'. Lo que no reveló en aquel momento January es que el guapo 'soltero' también le habría invitado a tomar algo y ella aceptó encantada, tras lo cual habrían comenzado a verse con regularidad.

"Llevan poco más de dos meses saliendo", explica al citado medio una fuente cercana a la artista.

La que fuera una de las protagonistas de la aclamada serie 'Mad Men', madre de un niño de cinco años, Xander, al que cría sola y del que nunca reveló quién era su padre, confesaba meses atrás que algunos de sus amigos estaban tratando, sin éxito, de encontrarle pareja a pesar de que ella les había dejado muy claro su aversión a cualquier tipo de cita forzada.

"La gente no para de buscarme novio y yo siempre les digo: 'De eso nada'. Si conozco a alguien y nos da por salir juntos y conocernos, está bien, pero no voy a buscar pareja de forma activa. Estoy dispuesta a hacer ese sacrificio para poder disfrutar de una relación de verdad, una que surja de forma natural. Además, a día de hoy no necesito un compañero de vida. ¿Que si quiero uno? Puede. Pero no me siento infeliz o sola ahora mismo", se sinceraba en una extensa conversación con la revista People.

Por: Bang Showbiz