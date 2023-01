Pitbull pasará las Navidades en familia y lejos de la atención mediática

Aunque lo más normal sería imaginarse a Pitbull celebrando estas fechas rodeado de modelos en alguna fiesta exclusiva, en realidad él está deseando tomarse un descanso profesional para relajarse "en familia" en algún lugar tranquilo lejos de la atención mediática.

"¿Dónde y con quién pasaré las Navidades este año? Bueno, con mi familia y con mis niños. Donde no hay cámaras ni fotos ni nada de eso", confesó en una entrevista a Variety Latino.

Publicidad

En la lista de personas a las que hacer regalos por Navidad, al intérprete le gustaría incluir al empresario estadounidense Donald Trump, a quien le compraría un viaje a México.

"Le regalaría un viaje en primera clase, o también puede ser en jet privado, a México".

Por su parte, Pitbull no tiene muy claro qué recibirá de Papá Noel este año porque no sabe si su nombre aparece en la lista de chicos buenos o malos.

"¿Si considero que me he portado muy bien o muy mal? Eso es muy fácil, yo me he portado bien mal", confesó.

Publicidad

Lo que sí está claro es que Pitbull no aprovechará las fiestas como excusa para malcriar a sus seis hijos -fruto de relaciones distintas- porque siempre le ha dado gran importancia a enseñarles a apreciar lo que es el trabajo duro.

"Mis hijos tienen todos un carácter muy fuerte... A veces mi hijo me pregunta: '¿Vamos a coger el Benz o el Beamer?'. Y yo le digo: 'No, se dice el coche blanco o el plateado, ¿entendido? ¿Y sabes qué tienes que hacer para conseguir uno así? Trabajar muy duro, porque yo no voy a regalártelo'. Les digo siempre que mi trabajo es estar aquí fuera y el suyo es ir a la escuela", confesaba el intérprete a la revista Latina.