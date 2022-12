Pitbull asegura que los negocios que sabe los aprendió en la calle

El nombre de Pitbull va ligado a un sinfín de éxitos musicales y a un imperio global que abarca desde una marca de vodka a su propia línea de gafas de sol, un éxito que él atribuye a la sabiduría que adquirió mientras traficaba con drogas en el barrio marginal de Miami en el que se crió.

Publicidad

"Aprendí mucho en la calle. Aprendí sobre lo que no debo hacer, sí, pero también muchas cosas que me ayudaron en los negocios. Sobre todo a tener ese sexto sentido cuando te sientas con una persona y eres capaz de saber: 'No es buena gente'. Uno no puede saber eso si no ha andado antes con los lobos. Para entender a un lobo, tienes que ser uno de ellos o haber estado a su alrededor", confesó el cantante en una entrevista a la presentadora María Celeste para la cadena Telemundo.

Otro de los factores a los que Pitbull atribuye su meteórico ascenso, desde una infancia humilde al estrellato más absoluto, es a la educación que le inculcaron las tres mujeres más importantes de su vida.

" Me criaron en Miami en la década de los 80 y ahí es cuando vi cosas muy interesantes. Fueron las mujeres poderosas de mi vida las que me ayudaron mucho: mi abuela, mi madre y mi tía. Ellas supieron darme ese amor fuerte y consejos. Todas las mañanas me decían un dicho nuevo: 'Paso corto, vista larga'. Hay una larga pila de ellos. Y uno no los entiende hasta que llega a viejo. Pero como dicen: 'El que no oye consejos, no llega a viejo'", añadió.

Sin embargo, la relación del artista con su madre no siempre estuvo libre de tensiones, ya que en su adolescencia llegó a expulsarle del hogar familiar tras descubrir que se había metido en el mundo de las drogas.

Publicidad

"Me dijo: 'Coge tus cosas y lárgate'. Ella tuvo que hacer de padre y de madre para mí. Me había hablado claramente sobre el tema de las drogas y yo rompí el trato. Me había dicho: 'Entiendo que este es un barrio difícil y que te puedes meter en líos, pero no voy a tolerar ese tipo de sustancias'. Y la respeté por ello", revelaba Pitbull a Access Hollywood.

Fuente: Bang showbiz

Publicidad