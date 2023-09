Pirry y Carolina Trujillo hablan de cómo fue su ruptura y dan detalles de su amistad Tras un año de haber tomado esta decisión, Pirry y Carolina Trujillo comentan lo doloroso que fue darle fin a su relación amorosa, no obstante, aseguran que no pudieron cortar ese lazo y son una muestra de que se puede ser amigo del ex.