Perez Hilton rompe definitivamente su amistad con Lady Gaga

La estrecha relación que unía a Perez Hilton y Lady Gaga se rompió reciente y sonadamente cuando la cantante neoyorquina acusó al bloguero de estar acosándola al buscar casa en el bloque de apartamentos donde ella vivía. Aunque en un principio este suceso entristeció mucho al popular bloguero, Perez admite que quiere pasar página, incluso si eso supone romper para siempre la amistad que les unía.

"El problema es que me entristeció mucho que dijera eso, estoy realmente triste. En estos momentos no quiero tener ningún tipo de relación con ella. No creo que ninguno de los dos esté preparado para ello. No sé qué pasará en el futuro pero por ahora no hay nada. Estas cosas pasan, a veces las amistades se rompen. Es triste y todavía me resulta doloroso. Estoy intentando superarlo pero cada vez que pienso en ello me siento tan herido, me siento tan furioso y triste, quizá sea algo inconsciente. Tan solo la deseo mucha salud, ahora parece estar muy sana y me alegro por ello", confesó Perez en el programa de radio 'The Kyle & Jackie O Show' de la emisora australiana 2Day FM.

Perez aprovechó para explicar lo sucedido, y el motivo por el que Lady Gaga le tildó de acosador, algo que, según él, respondería a la reciente crítica que ha hecho de su música, en particular de su último trabajo: 'Applause'.

"Las cosas se complicaron recientemente. Me he mudado a Nueva York y viviré aquí indefinidamente. Quiero comprar una casa y mi agente inmobiliario me llevó a ver distintas casas en la Gran Manzana. Si llego a saber que Gaga vivía en uno de los bloques de pisos a los que fui, no habría siquiera visitado el apartamento, por distintas razones. Y además, ¡el mundo no gira en torno a Lady Gaga! No he sido especialmente crítico con ella, simplemente hago mi trabajo, que es poner de manifiesto los hechos. Su última canción no ha llegado a entrar en la lista de los 10 mejores temas de Australia, y tampoco está cosechando mejores resultados en el resto del mundo. No le va mal tampoco pero para algunos puede llegar a ser decepcionante. Me tomo mi trabajo muy en serio, por eso no quiero tener amistad con los famosos de los que escribo, porque al final las cosas se vuelven muy incómodas", admitió.



