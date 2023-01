Penélope Cruz se enfadó con Salma Hayek por no contarle su calvario con Weinstein

Se conocieron hace más de veinte años, y desde entonces, Salma Hayek y Penélope Cruz han demostrado en multitud de ocasiones la bonita amistad que las une. Seguramente este fuerte vínculo entre las actrices fue la razón por la cual a la española le supo mal que la mexicana no compartiera con ella el calvario que vivió con Harvey Weinstein durante el rodaje de la película 'Frida'.

"Penélope se enfadó mucho conmigo por no explicarle lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero, sabes, no me daba cuenta de que Harvey se lo estaba haciendo a otros también, así que pensé: '¿Por qué agobiar a alguien con tus historias y fastidiarle la relación profesional que tiene con él?'. Por aquel entonces, Harvey producía las mejores películas", le confesó Salma a Ashley Judd en una entrevista concedida a la revista Town & Country.

La decisión de no manifestarle tan escabroso incidente a su amiga no debe extrañar si se tiene en cuenta el largo tiempo que le llevó a la intérprete decidirse por fin a hacerlo público el pasado mes de diciembre en un extenso artículo publicado en The New York Times.

"Le estuve dando vueltas durante dos meses porque no se lo había contado a nadie. Solo pensarlo, me sentía más vulnerable emocionalmente. Y si me afectaba tanto solo con pensarlo, ¿cómo podía decirlo en voz alta? La parte más dura fue explicárselo a mi marido. Le había comentado que Harvey era un abusón, pero nunca se lo había comentado todo", le expresó también la artista a Ashley Judd.

De hecho, en un primer momento, la mujer de François-Henri Pinault se negó a ofrecer su testimonio en el primer artículo de The New York Times, que recogía el relato de varias de las víctimas del productor que lo desenmascaraban como un auténtico depredador sexual.

Salma Hayek detalla su tortuosa experiencia con Weinstein

"Cuando me lo propusieron empecé a llorar y al final no lo hice. Y después empecé a sentirme muy avergonzada porque había sido una cobarde. Llevaba más de dos décadas apoyando a otras mujeres, pero no pude hacerlo... No paraba de pensar en mi hija, en la vergüenza que sentía", reconoció la intérprete hace unas semanas.

