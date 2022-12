Paz Vega: 'Me siento en paz y agradecida con la vida'

Ni los varapalos de la crítica ni las dificultades que está encontrando a la hora de hacer despegar su carrera en Hollywood han conseguido borrarle la sonrisa a la guapísima Paz Vega, quien a sus 39 años se siente por fin "en paz" consigo misma.

"Me siento bien conmigo misma, en paz y agradecida a la vida... Y supongo que exteriormente se refleja todo lo que siento en mi interior", declaró la intérprete sevillana durante el Festival Internacional de Cine de Miami, en el que se encuentra presentando su última película: 'El peregrino: la mejor historia de Paulo Coelho', una cinta biográfica sobre el autor brasileño.

A diferencia de muchas de sus compañeras de profesión, Paz puede presumir de seguir interpretando seductores papeles a pesar de rozar la cuarentena y ser madre de tres hijos -Orson (7), Ava (5) y Lenon (4)-, algo que ella atribuye al hecho de que todavía conserva su belleza natural.

"Creo que para seducir a alguien no hay nada mejor que la naturalidad y la espontaneidad. Ser tú mismo y mostrarte al otro tal cual eres", confesó la actriz, quien asegura no seguir ningún tratamiento de belleza exclusivo para prevenir el paso del tiempo: "No hay secretos, solo hay que tener sentido común".

En este último trabajo Paz ha querido volver a enfrentarse al "desafío" de rodar en una lengua extranjera, el portugués, después de las malas críticas que recibió su retrato de María Callas en la cinta 'Grace de Mónaco'.

"Uno de los mayores desafíos fue el idioma porque es mi primera película en portugués. Pero todo el mundo me cuidó mucho. Me hicieron sentir como en casa, a pesar de la barrera que suponía la lengua. Fue una experiencia muy bonita", explicaba recientemente a Miami New Time en el mismo festival.