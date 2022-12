Paulina Rubio ignora los rumores sobre su estado mental

La dura batalla legal entre Paulina Rubio y su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera por la custodia total de su hijo Andrea Nicolás ha vuelto a avivarse en los últimos días, después de que Colate solicitara ante un juez un examen psicológico de la artista para demostrar que está mentalmente incapacitada para hacerse cargo del pequeño: un delicado tema que la artista trató de eludir durante la presentación de su nueva colección de complementos y que finalmente derivó en una apasionada defensa de su honradez como persona, mujer y madre.

"He tratado de ser leal con mi música, con su familia y con mi gente. Estoy muy por encima de todo lo demás", espetó la intérprete en una entrevista con el diario La Opinión tras el acto promocional de su línea de zapatos, bolsos y joyería que protagonizó en Los Ángeles.

A pesar de que trató de pasar de puntillas por tan delicado asunto, la estrella mexicana quiso dejar claro que nada ni nadie lograrán perturbar la gran estabilidad de la que goza su vida en estos momentos: un rotundo mensaje de confianza en sí misma que podría ir dirigido directamente al empresario español con el que compartió su vida desde 2007 hasta 2012.

"Me siento muy poderosa gracias al amor de mi familia y al amor de mi vida: mi hijo de dos años. Saco fuerzas de mis canciones y de mis conciertos. Soy una mujer que comete errores, que se cae, pero que se levanta con más fuerza y ahora me estoy realizando, me siento muy feliz y estoy en un momento de mi vida en el que estoy comenzando el recuento de todo", se sinceró.

Paulina también hizo referencia a la necesidad que tiene de trabajar al máximo para ofrecer el mejor futuro posible a su adorado primogénito, un desafío que comparten la mayoría de las mujeres del planeta con las que la diva no duda en identificarse.

"Soy una de esas miles de millones de mujeres que tienen que sacar a sus bebés adelante. Tenemos que salir de casa para buscar esas nuevas oportunidades", aseveró.

El regreso a los juzgados rompe la etapa de tranquilidad que venía atravesando la artista en los últimos seis meses, gracias al idílico romance que vive con el joven Gerardo Bazúa y a la multitud de proyectos profesionales en los que se encuentra inmersa, como su participación en la edición estadounidense de 'Factor X' y su citada incursión en el mundo de la moda.

"Soy una mamá que tiene que estar sexy, glamurosa y cómoda para estar corriendo detrás de un niño de dos años. Teniendo en cuenta a estas tres Paulinas he diseñado diferentes estilos de zapatos para todas las horas del día, momentos de tu vida y diferentes eventos. Estos diseños representan mi estilo: ¡Fuerte, lleno de personalidad y totalmente único!", aseguró visiblemente emocionada.

Por: Bang Showbiz