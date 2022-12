Paulina Rubio estrena nuevo sencillo

A pesar del prolongado descanso que se está tomando tras su participación en la edición estadounidense de 'Factor X', programa al que no regresará en la próxima temporada , la cantante Paulina Rubio ha desvelado ante sus seguidores de las redes sociales que está deseando protagonizar un esperado regreso al mundo de la canción, dejando entrever que próximamente lanzará el que será su primer sencillo desde la publicación del disco 'Brava' en 2012, un tema que se llamará 'Cuánto Te Quiero'.

"¡Os mando mucho 'love' a todos! Pronto os enseñaré 'Cuánto Te Quiero', una canción nueva", escribió la diva mexicana en su perfil de Twitter, levantando pasiones entre los fans más entusiastas que atesora en la esfera virtual.

"Estoy esperando ansiosa lo nuevo de Paulina Rubio, ¡qué emoción! Quiero escuchar 'Cuánto Te Quiero' lo antes posible", escribió una admiradora en la misma red social.

Aunque el pasado mes de noviembre decepcionó a buena parte de sus seguidores al poner en el mercado un álbum recopilatorio que, a diferencia de lo que había anunciado, no contenía ninguna canción nueva, la buena acogida que tuvo este trabajo discográfico en Estados Unidos -debido a la popularidad que le brindó 'Factor X'- animó a la chica dorada a seguir intentando triunfar en un mercado anglosajón que se le resiste desde la publicación de 'Border Girl' (2002) -su primer disco completamente en inglés- por lo que se espera que sus nuevos temas se vean publicados en los dos idiomas.

No obstante, la espectacular actuación que ofreció en la gala final del concurso para presentar al público estadounidense 'Boys Will Be Boys', uno de los sencillos más populares de 'Brava', todavía sigue generando debate en la opinión pública y, sobre todo, en los medios latinos de Estados Unidos, quienes no dudaron en calificar a Paulina como una de las artistas "más explosivas" de la actual escena pop.

"Ha sido una noche inolvidable, la verdad, porque lo mejor de este trabajo es subirte al escenario y disfrutar al máximo de la energía del directo. Siempre he sido transparente con mis canciones, con mi música y con mi estilo, y poder proyectar todo eso en 'Factor X' es un sueño hecho realidad", explicaba la cantante al diario Latin Times.

Por: Bang Showbiz