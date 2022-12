Paris Hilton quiere ayudar a los huérfanos del mundo

La vida de la rica heredera Paris Hilton (34) parece haber cambiado desde que visitó un orfanato de niños infectados con SIDA en la India, hasta el punto de que ha decidido convertir la ayuda a niños necesitados en parte de su trabajo.

"Hay un orfanato en la India donde todos los niños estaban ahí porque sus padres habían muerto de SIDA y ellos también lo tenían. Estaban allí todos, muy enfermos. Me rompió el corazón ver a todos esos niños abandonados y sin familia, sin nada. Incluso la gente de la ciudad les trataba mal debido a su situación. Simplemente me rompió el corazón", revela la millonaria a la revista New You.

Desde la emotiva visita, Paris tomó la decisión de visitar orfanatos en cada país al que vaya para llevar juguetes y regalos a los niños.

Recordando aquel día en India, Paris añadió: "Les llevé a todos [los niños del orfanato] juguetes y actividades de arte y todos decían: 'Esto es muy dulce, nadie les visita y a la gente le da miedo tratar con ellos'. Me dolió mucho ver que estos pobres niños, que están literalmente muriéndose, son tratados como parias. Eso es algo que realmente se me quedó grabado y siempre pienso en ello", añade Paris.

Esta experiencia ha llevado a la famosa DJ a tomar la decisión de utilizar su fama para ayudar a huérfanos de todo el mundo.

"Sé que tengo una voz para ayudar a los que no la tienen, y realmente voy a dedicar gran parte de mi vida a ello en los próximos años... He trabajado muy duro y tengo un corazón muy grande".