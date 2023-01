Paris Hilton no tiene tiempo para novios

La polifacética Paris Hilton está tan centrada en el desarrollo de su lucrativa marca personal y en su residencia veraniega como DJ en la discoteca Amnesia de Ibiza, que por el momento no tiene ni un solo minuto libre para dedicarse a cultivar una relación sentimental, pese a que en un futuro le gustaría encontrar un compañero de vida con el que formar una familia.

Publicidad

"Estoy tan ocupada con mi trabajo que no tengo tiempo para una relación, ni siquiera tengo tiempo para mí. Me encantaría encontrar a alguien algún día en quien poder confiar y con quien formar una familia, pero no sé. Con el tipo de vida laboral que tengo, es muy difícil encontrar eso", explicó al programa de la televisión estadounidense The Today Show.

La estrella lleva cuatro veranos consecutivos siendo el gran reclamo del club nocturno anteriormente citado, llevándole a vivir experiencias "increíbles" en la isla balear que, sin embargo, nada tienen que ver con el plano amoroso.

"Ibiza es el último lugar donde quiero encontrar el amor, pero es increíble y es muy divertido para una DJ. Estar ahí en el escenario, la energía... Amnesia es la discoteca más legendaria del mundo y es un honor poder pinchar ahí", reveló en la misma entrevista.

Sin embargo, la presión por encontrar pareja no ha llevado todavía a Paris a recurrir a portales de citas online, pues le preocupa la más que probable presencia de toda clase de acosadores.

Publicidad

"No, nunca [he buscado el amor por internet] Estaría más preocupada por los acosadores que por la posibilidad de tener una cita. ¡He escuchado muchas historias increíbles de mis amigas!", comentaba a la revista Paper la también diseñadora, a la que el miedo que siente por lo que puedan esconder ciertos perfiles no le impide ser ella misma quien gestione sus cuentas en las distintas redes sociales.

"Sí, controlo mis propias redes sociales, por supuesto. Creo que es importante hablar yo misma con mis fans. Tengo un equipo que me ayuda a publicar cosas que quiero, pero la mayor parte de los Snapchat, tuits y fotos en Instagram las publico yo. Me encanta que las redes sociales me permitan conectar con mis fans de manera más personal y enseñarles mi vida y escuchar sus historias", explicaba a la misma publicación.

Publicidad

Por: Bang Showbiz