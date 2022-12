Paris Hilton no quiere novios famosos

Aunque Paris Hilton no tiene prisa por volver a encontrar el amor tras concluir su relación con el modelo ibicenco River Viiperi el año pasado, cuando lo haga quiere que sea junto a alguien lo más "normal" posible y que no esté relacionado con la industria del espectáculo.

"Nunca antes había estado soltera en toda mi vida, pero ahora lo estoy y me encanta. Me siento muy independiente y libre. He salido con gente famosa antes, pero ahora eso ya no me va porque no puedes confiar en ellos. Preferiría estar con un chico normal y agradable. Alguien con un gran corazón, que sea leal y listo, alguien que me haga reír y que sea mono", aseguró la famosa rubia a la revista HELLO!

Por muy feliz que se sienta estando sin pareja, Paris está convencida de que acabará sentando la cabeza con el hombre adecuado.

"Me encantaría casarme y tener una familia algún día, pero ahora mismo estoy muy ocupada trabajando y viajando. Es muy difícil salir con alguien con mis horarios", reconoció.

Por ahora, Paris asegura sentirse más a gusto que nunca en su propia piel.

"Siento que ahora sí que me conozco realmente. Me siento toda una mujer y estoy muy feliz, me siento muy realizada. De hecho, nunca había sido tan feliz", concluyó.