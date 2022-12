Para Perrie Edwards el amor nada tiene que ver con el dinero

La guapa Perrie Edwards, prometida del excomponente de One Direction, Zayn Malik, tiene muy claro lo que para ella es el amor, y no es precisamente nada relacionado con el dinero.

"Si puedes verte viviendo en una caja de cartón con alguien, sin dinero, eso es amor. Eso es lo que importa", declaró la artista este martes en la emisora británica KISS FM.

Sin embargo, quien no está tan convencida de eso es Jesy Nelson -una de sus compañeras en la banda femenina Little Mix y novia del cantante Jake Roche, de los Rixton- quien cree que el dinero sí puede ayudarte a ser más feliz.

"¿Sabes qué? Cuando la gente te dice: 'El dinero no puede comprar la felicidad', yo creo que de alguna manera sí lo hace", puntualizó Jesy.

Con dinero o sin él, lo que está claro es que Perrie quiere casarse con Zayn. Y algún día lo hará, aunque no vaya a ser ahora.

"No sé cuándo será la boda. Seguimos planeándola, pero estoy ahora muy ocupada con el disco 'Black Magic' de Little Mix. Zayn y yo queremos que salga perfecto, así que tan pronto tenga un momento, nos pondremos a organizarla. Pero no creo que sea este verano", aseguró la joven al periódico The Sun.