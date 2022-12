Para Miranda Kerr estar en casa es su 'mayor lujo'

La modelo Miranda Kerr -madre del Flynn (4) junto a su exmarido Orlando Bloom- tiene que viajar mucho por motivos profesionales, por eso aprecia tanto el tiempo que puede pasar en su casa de Los Ángeles junto a su pequeño.

"Me encantó vivir en Nueva York. Estuve allí diez años, pero LA se ajusta mejor al estilo de vida de una familia. Es mejor para mi hijo tener un jardín. Tengo una casa ahora, lo que es agradable, y tengo altavoces al lado de la piscina. Me encanta nadar con Flynn con la música sonando... A Flynn y a mí nos encanta recoger verduras del jardín juntos. Bueno, me ayudan algo con la jardinería porque no siempre estoy ahí. Para mí, solo estar en casa es el mayor de los lujos", admitió la maniquí a You Magazine.

Publicidad

Además de su carrera como modelo, Miranda se encuentra actualmente ocupada con su propia empresa, Kora Organics, y además ha diseñado una colección de joyería para la firma Swarovski, proyectos que no le han dejado mucho tiempo para relajarse últimamente.

"Me gustaría tener más tiempo para cantar en el karaoke. Me gusta la canción 'Man! I Feel Like a Woman' o la de 'You're Still The One', pero Shania Twain seguro".

Y a pesar de ya no ser pareja, Miranda y Orlando han sabido mantenerse lo suficientemente próximos, por el bien de Flynn.

"Orlando y yo estamos muy próximos. A las cuatro esta mañana, cuando tenía jet lag, yo estaba en plan: '¿Quiere Flynn hacer un Facetime?' y Orlando dijo: '¡Claro!'. Así que luego hablé con mi hijo mientras él se estaba dando un baño en Los Ángeles".