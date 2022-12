Para besar a Romeo Santos hay que firmar antes un contrato

La actriz Isidora Urrejola ha querido desvelar los pormenores detrás de su apasionado 'encuentro' con Romeo Santos este jueves sobre el escenario del parque Quinta Vergara (Chile), explicando que antes de encontrarse cara a cara con el cantante tuvo que firmar un contrato con su equipo.

"Fue todo de muy buena onda, muy premeditado. Me hicieron firmar un contrato diciendo que iba libremente, que era mayor de edad y todo eso. El contrato me lo hizo firmar [el equipo de] Romeo Santos, la gente de producción no tenía ni idea, no se sabía que me iba a elegir a mí", explicó Isidora a los medios sin escatimar detalles sobre el beso que protagonizó con el intérprete después de un baile subido de tono: "El beso estuvo húmero, muy rico sí. Tiene los labios carnositos, así que bien. Soy soltera y hago lo que me da la gana".

Publicidad

Una de las tradiciones de Romeo es elegir al azar a una afortunada entre el público en cada uno de sus conciertos para dedicarle una canción, un honor que en esta ocasión recayó sobre la chilena, quien ha querido aclarar que el hecho de que la seleccionara a ella fue únicamente porque su físico se ajusta a los cánones de belleza de la estrella de la bachata y no por su condición de actriz.

"Yo estaba bailando y cantando sus canciones -las que me sabía- cuando se me acercó un chico de producción de Romeo Santos llamado 'el Tío' y me dijo: 'Yo soy el tío de Romeo y soy el encargado de seguridad por aquí y el que le escoge las chicas porque me conozco más o menos su gusto'. Y me dijo que me había escogido a mí y que si quería subir a bailar al escenario. Ahí fue cuando me cogió el mulato y me llevó detrás del escenario. Me explicaron 'ya sabes cómo va esto, tú tienes que jugar...'. Pero ya le dije yo que se tranquilizara, que yo me iba a entregar a Romeo", explicó divertida Isidora a los medios.

De la noche a la mañana la joven actriz se ha convertido en toda una celebridad más allá de las fronteras de su país gracias a las imágenes que circulan a través de las redes sociales, en las que se le puede ver retozando con Romeo sobre una cama en medio del escenario al ritmo del tema 'Propuesta Indecente', tal y como hace Eiza González en el videoclip.

"Hay algunos comentarios en las redes sociales que dicen las barbaridades más grandes, pero yo creo que es de rabia. Yo entiendo la rabias de todas esas mujeres porque yo esté bailando ahí muy cerquita con él", aseguró.