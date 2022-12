Padres de Justin Bieber se sienten culpables por la actitud de su hijo

La madre de Justin Bieber, Pattie Mallette, es consciente de la actitud rebelde que ha adoptado el polémico cantante durante los últimos meses -fue detenido recientemente en Miami por conducir bajo los efectos del alcohol y la marihuana- , por lo que está tratando de encauzar el camino de su hijo por todos los medios posibles.

"Como cualquier madre, Pattie se preocupa mucho por su hijo y siempre procura estar cerca de él para apoyarle y darle buenos consejos. Los dos hablan todos los días y ella siempre le explica lo que piensa sobre sus decisiones, pero al final es Justin quien decide qué hacer con su vida. Además, Pattie se siente muy presionada porque tiene que hacer frente a esta situación bajo la atenta mirada de la esfera pública", apuntó un confidente al portal E! News.

Además de esto, Pattie tiene que hacer frente a las dolorosas informaciones que destacan su completa "desinterés" con respecto a las polémicas decisiones que toma su hijo.

"Pattie lo está pasando francamente mal porque mucha gente la acusa sin conocerla. Los medios de comunicación se empeñan en decir que vive en una nube y que no le importa lo que haga Justin, pero es todo lo contrario. La critican en cualquier situación. Por ejemplo, si está con su hijo, la critican por castigarlo y por no dejarle salir de casa. Si no está con él, la critican por no estar con Justin en los momentos difíciles", indicó el mismo informante.

La madre del artista canadiense no está sola en su intento de hacer entrar en razón a Justin , sino que ha buscado el apoyo de una figura muy importante para el joven: Jeremy Bieber.

"La gente cercana a Pattie sabe que es una madre ejemplar que simplemente quiere que su hijo haga lo correcto y que crezca siendo una buena persona. Por eso, tanto ella como Jeremy Bieber [padre de Justin] se sienten culpables de la actitud de Justin, y están intentado que deje a un lado esa rebeldía para que vuelva a ser el que era", afirmó la fuente.

