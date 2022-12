Orlando Bloom se entrenó durante seis semanas para 'El Hobbit'

Con el fin de dar vida con total rigurosidad al personaje de Legolas en la trilogía de 'El Hobbit', el actor Orlando Bloom se sometió a un intenso entrenamiento de seis semanas para mejorar sus habilidades en el tiro con arco y en la equitación.

"Antes de rodar la primera película me entrené con el arco y estuve montando a caballo. Hice lo mismo que cuando me tuve que preparar para 'El Señor de los Anillos', aunque esta vez estuve entrenando casi seis semanas porque reconozco que ya no tenía la técnica apropiada. Creo que es la mejor forma de meterte en el personaje, y además es muy divertido", admitió el intérprete.

A pesar de que su personaje no aparece en la novela original del escritor J. R. R. Tolkien, los deseos del director Peter Jackson de contar con Orlando en la cinta le animaron a incluir un papel para el actor.

"Al principio no sabía si iba a tener un papel en alguna de las películas porque en la historia original no aparece Legolas, así que me extrañó mucho que Peter Jackson lo incluyera. Pero Peter tiene una gran virtud y consiguió relacionar mi personaje con la historia, es un director fantástico. Estoy muy contento con el resultado de todas las cintas", aseguró la estrella.

Por: Bang Showbiz