Oprah Winfrey no ve la televisión

Lo lógico sería pensar que una estrella de la televisión de la talla de Oprah Winfrey se pasa el día pendiente de las últimas noticias. Sin embargo, la presentadora y dueña de la cadena OWN reconoce que jamás escucha la radio o ve la televisión en su tiempo libre porque siente que alteran su "energía".

"Nada consigue mantenerme despierta por la noche. No veo las noticias antes de irme a dormir. Tengo un espíritu muy sensible, absorbo los sentimientos de otras personas y empatizo con ellos. Tengo que medir las energías que entran en mi espacio privado. Nunca ando por casa con ruido de fondo, excepto el de los perros ladrando. Nunca tengo la radio o la televisión puesta. No dejo que entre ningún tipo de energía en mi esfera que no haya invitado conscientemente", declaró a la revista Psychologies.

Otro de los trucos que utiliza Oprah para proteger su equilibrio espiritual es mantener una especie de registro de las cosas positivas que le suceden a diario, algo que le ayuda a continuar sintiéndose agradecida por cada uno de sus éxitos a pesar de su inmensa fama.

"Escribo en mi diario de agradecimientos cada noche antes de meterme en la cama. Limpia mi espíritu de todo lo que ha pasado a lo largo del día y me prepara para la jornada siguiente. Recorro esta vida buscando cinco cosas por las que pueda estar agradecida y que cambien mis vibraciones personales, busco cosas positivas que me van sucediendo a lo largo de cada día", añadió.