One Direction fue abucheado en los NRJ Music Awards

La banda juvenil One Direction fue recibida con abucheos en el escenario de la ceremonia de los NRJ Music Awards celebrada en Cannes (Francia) cuando subieron a recoger dos premios en las categorías de Mejor Grupo Internacional y Vídeo del Año por la canción 'Best Song Ever'. Tal reacción enervó a sus seguidores franceses, que no dudaron en expresar su enfado en Twitter.

"Para esos que abucheasteis a One Direction , si no estáis contentos con el resultado, deberíais haber votado, panda de idiotas", escribió una de sus fans.



Otras seguidoras temían que con semejante recibimiento las estrellas internacionales pudieran no querer volver en próximas ediciones.



"El micrófono de Katy Perry no funcionaba y One Direction fue abucheado. No vamos a poder ver a ninguna estrella internacional aquí en el futuro", escribía una fan. Incluso aquellos que no eran seguidores del grupo británico mostraron su disconformidad con el trato que recibió.



"No entiendo por qué One Direction fue abucheado teniendo en cuenta que han hecho un gran esfuerzo por venir a Francia. ¡Cada cual tiene sus gustos!", escribió un usuario enfadado.



Katy Perry -quien recogió dos premios, incluyendo el de Canción del Año- apoyó a sus amigos dedicando su premio a Mejor Artista Internacional a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik.



"Me gustaría agradecer el premio a mis fans franceses, os quiero. Y también me gustaría dedicarle este premio a One Direction . Sin vosotros, yo no estaría aquí. ¡Gracias!", dijo la cantante estadounidense.



Esta no es la primera vez que la banda es abucheada, ya que en los MTV VMAs celebrados el pasado agosto les ocurrió algo similar, siendo en esa ocasión Lady Gaga quien les animó entre bastidores, recordándoles que eran merecedores de los premios.



Bruno Mars, James Arthur y la última sensación del electro pop Stromane, fueron otros de los premiados en la polémica ceremonia.

Fuente: Bang Showbiz

