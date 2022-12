Olivia Munn recurrió a la hipnosis para ser capaz de ir al gimnasio

La actriz Olivia Munn decidió recurrir a la hipnoterapia para intentar superar su pereza a la hora de ir al gimnasio después de que su hipnotizador, que ya le había tratado su tricotilomanía -trastorno consistente en arrancarse constantemente el pelo-, le recomendara hacer ejercicio para mejorar la ansiedad y la depresión que sufría.

"Iba a un hipnotizador que me ayudó con mi trastorno obsesivo-compulsivo y con mi tricotilomanía. Un día le conté que no entrenaba y me dijo: '¿Qué quieres decir?' y le contesté: 'No sé. No lo hago'. Entonces él me respondió: '¡Tienes que hacerlo! Es bueno para tu ansiedad y depresión'. Así que durante una de nuestras sesiones me hipnotizó", revela la intérprete en la revista Good Housekeeping.

Olivia, que mantiene una relación con el jugador de fútbol americano Aaron Rodgers, quedó gratamente impresionada con los resultados inmediatos de su nuevo tratamiento.

"No exagero: eso sucedió un viernes, y el lunes ya estaba entrenando a las 6 de la mañana. Si me pierdo una sesión, al día siguiente la hago doble. Ahora me siento mucho más fuerte. Recuerdo estar subiendo por las escaleras corriendo un día y pensar: 'Qué raro. Podría hacer esto cien veces y no me cansaría'", asegura.