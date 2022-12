Olivia Munn era 'demasiado asiática' para los directores cuando comenzó su carrera

La actriz Olivia Munn no lo tuvo fácil en sus inicios ya que ser de raza mixta -su madre Kim Schmid era de ascendencia china y su padre Winston Munn medio americano, medio europeo- la convertía en "no idónea" para papeles de mujeres caucásicas o asiáticas.

"Me presenté a muchas audiciones, para todo. Y me decían: 'Eres muy asiática' o 'Eres muy blanca'. Recuerdo a alguien que me dijo: 'No te sientas mal. Un día no tratarán de que encajes con el resto de la gente. Te contratarán por ser tú'. Pero no puedes evitar sentirte frustrada. Eso es parte del proceso. Hay mucha competencia en cualquier negocio. Y todo lo que necesitas es un papel. Ni siquiera uno grande. Simplemente uno que te haga sentir que eres actor. Un papel puede cambiarte la vida", contó Olivia en la revista Prestige Hong Kong.

Publicidad

La intérprete de 34 años habla japonés por haber crecido junto a su madre y su padrastro en Tokio (Japón), además del inglés, aunque no tiene muchas oportunidades de practicar la exótica lengua.

"Realmente no, no lo practico [el japonés]. Pero tuve suerte porque en 'The Newsroom' Sorkin escribió un increíble episodio donde sí pude hablarlo. Me preguntó si podía poner algunas palabras en japonés y le dije que claro. Luego él dijo: '¿Te importa si es una frase o dos?' Y le dije que por supuesto. Y después, cuando me dieron el guion, tenía un montón de diálogo [en japonés]. Los guiones de Sorkin ya son lo suficientemente difíciles en inglés, imagínate en japonés. Pero me hizo feliz poder usarlo. Aunque sea medio asiática, la mayoría de la gente no sabía que podía hablar otro idioma", aseguró.