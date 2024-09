Olímpico se sincera sobre su rol en el Desafío, su relación con Sensei y si tenía alguna estrategia

Después de su salida del Desafío 2024, Olímpico es invitado a Preguntas a Muerte , el formato de La Red y Caracol Televisión, en donde responde de manera concisa a varios de los cuestionamientos que sus seguidores siempre han querido realizarle.

Uno de estos es si quería ser capitán de su equipo o si pensó que él merecía el título debido a su historia dentro del reality de los colombianos. Como respuesta, el atleta lo niega rotundamente y explica sus razones para esto.

Aclara que todo debía ser de la forma en la que estaba funcionando el juego y los principales Semifinalistas eran los que merecían ser nombrados por los entrenadores Pibe y Tino como capitanes de sus respectivas escuadras.

Por otro lado, es cuestionado acerca de Sensei y las rivalidades que parecían tener dentro de la competencia , pues en varias ocasiones había presión y expectativa por parte de sus compañeros cuando debían enfrentarse a su oponente.

Al respecto, el atleta dice que su contrincante es una persona muy competitiva y solo quiere enfrentarse en la pista, además, explica que sí lo considera como un oponente, pues es muy bueno en los Box y “lo hace muy bien”.

Sobre cuál de los dos es mejor, Olímpico dice que esto solo se ve durante las competencias y realmente no puede aclarar si uno tiene mayores habilidades que el otro, ya que cada uno podría asegurar eso de su desempeño y no todo debe ser una guerra de egos, pues él solo da el 100% de sí mismo.

Johncito Preguntón, el presentador del formato cuestiona si el atleta es “el papá del Desafío”, algo que él niega inicialmente, pero que complementa comentando que sí es un gran referente. Por eso, la siguiente pregunta es quiénes podrían ser sus hijos.

Olímpico se niega a mencionar los nombres de sus compañeros, pero Johncito menciona con ejemplos a Be, Tin y Sensei, por lo que, entre risas, el deportista los llama “hijos míos”, sin embargo, aclara que no son sus palabras , sino las de las personas que lo siguen, pues él no se referiría a ellos de esta forma

Finalmente, confiesa si tiene algún secreto para competir durante tres ediciones , 2018, 2021 y 2024 son los años en los que el atleta ha estado dentro de la Ciudadela y por eso dice que el único consejo que puede dar es su esencia y la fuerza mental.

De la misma forma, agrega que no manipuló para nada el juego, ni tiene ninguna táctica, lo único que quiere hacer es ser tal cual como es, fiel a su personalidad y por eso la única estrategia es competir limpiamente, como lo ha hecho a lo largo de los años.

Mira el capítulo completo: