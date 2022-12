"Nunca nadie podrá igualar a Amy Winehouse": confesiones de Mark Ronson

El productor musical Mark Ronson fue el encargado de producir 'Back to Black', segundo y último álbum de estudio de Amy Winehouse, quien murió a los 27 años en julio de 2011, y aún no olvida la sincronía de la que ambos hicieron gala durante la grabación, una mágica experiencia que no cree que se vuelva a repetir con ningún otro artista.

"Nadie se va a parecer nunca a Amy por el talento que derrochaba y por el estrecho lazo que teníamos, ese entendimiento y esa energía que había en el estudio. Para todo lo que hice en 'Back to Black' creo que solo pasamos cinco o seis días juntos en el estudio. A lo mejor 10. 'Valerie' estuvo terminada en dos horas. Lo que ella hacía lo hacía sin esfuerzo porque era lo que le salía, así de simple. 'Ya está, no cambio nada, eso es lo que me ha salido y es suficientemente bueno', decía. Y siempre era, efectivamente, algo bueno y especial. Era esa cosa que tenía", recuerda Ronson en el periódico The Guardian.

Mark saboreó las mieles del éxito con Amy en la gala de los Grammy de 2008 cuando recogieron el galardón al Disco del Año y al Mejor Álbum Vocal de Pop por 'Rehab' y ''Back to Black' respectivamente. Él además ganó el premio al Productor del Año, lo que le llevó a vivir una desenfrenada vida de fiestas que a sus actuales 39 años lamenta ya que no recuerda casi nada de esos momentos tan "especiales".

"Supongo que salí mucho en 2007 y 2008. Hubiera deseado haber bebido y salido de fiesta menos porque cuando quiero recordarlo está todo borroso. Me gustaría poder recordar algo más algunas cosas, como ganar los Grammys, las cosas así son especiales. A lo mejor es porque ahora ya no es tan divertido como lo fue, quizá porque ahora soy algo mayor y estoy casado. Ya no hago nada de eso. Además, la prensa deja de perseguirte porque ya no tienes discos punteros y tu nombre ya no va a vender periódicos, por eso prefieren seguir a Harry Styles o Professor Green", añadió.

Por; BangShowbiz