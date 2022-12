Nota: 'The Big Bang Theory', gran galardonada en los 'People's Choice Awards'

La joven actriz Shailene Woodley recogió junto a su compañero de reparto Theo James el premio a la Pareja de Ficción Favorita por su papel en la película 'Divergente' y el galardón a la Película Dramática Favorita por la cinta 'Bajo la misma estrella'.

La exitosa comedia televisiva 'The Big Bang Theory' se alzó con dos premios a lo largo de la ceremonia presentada por Anna Faris y Allison Janney en el teatro Nokia de Los Ángeles, el de Serie Televisiva Favorita y el de Actriz de Televisión Favorita para Kaley Cuoco-Sweeting.

En el plano musical, Taylor Swift y su amigo Ed Sheeran se convirtieron en los grandes vencedores de la noche al llevarse a casa tres y dos premios respectivamente.

Por otra parte, el actor Ben Affleck aseguró este miércoles durante su discurso de agradecimiento tras recibir un galardón en reconocimiento a su labor humanitaria en la entrega de los premios People's Choice Awards que no se considera digno de tal honor, insistiendo en que las personas con quienes trabaja en su fundación Eastern Congo Initiative, que creó en 2010, se lo merecen "mucho más" que él.

"Me han llamado muchas cosas a lo largo de mi vida pero no creo que 'solidario' haya sido una de ellas, al menos hasta hace muy poco. Es algo que me ha llevado un tiempo asimilar. Tengo el privilegio de trabajar junto a gente maravillosa en el Congo y alrededor de todo el mundo que, os lo aseguro, se merece este premio mucho más que yo", aseguró Ben al subir al escenario.

Además de llevarse a casa un galardón por su labor humanitaria, Ben también tuvo la satisfacción de ver cómo la película 'Perdida', que protagoniza junto a Rosamund Pike, se alzaba con el premio al Thriller Favorito.

A continuación la lista completa de ganadores de los People's Choice Awards 2015:

Película Favorita: 'Maléfica'

Película de Acción Favorita: 'Divergent'

Actor de Cine Favorito: Robert Downey Jr.

Actriz de Cine Favorita: Jennifer Lawrence

Pareja de Ficción Favorita: Shailene Woodley y Theo James en 'Divergent'

Actor de Cine de Acción Favorito: Chris Evans

Película de Comedia Favorita: '22 Jump Street'

Actor de Comedia Favorito: Adam Sandler

Actriz de Comedia Favorita: Melissa McCarthy

Película Dramática Favorita: 'Bajo la misma estrella'

Actor Dramático Favorito: Robert Downey, Jr.

Actriz Dramática Favorita: Chloë Grace Moretz

Película Familiar Favorita: 'Maléfica'

Thriller Favorito: 'Perdida'

Serie Favorita: 'The Big Bang Theory'

Actor de Comedia de Televisión Favorito: Chris Colfer

Actriz de Comedia de Televisión Favorita: Kaley Cuoco-Sweeting

Actor Dramático de Televisión Favorito: Patrick Dempsey

Actriz Dramática de Televisión Favorita: Ellen Pompeo

Serie de Drama de Crimen Favorita: 'Castle'

Actor de Drama de Crimen Favorito: Nathan Filion

Actriz de Drama de Crimen Favorito: Stana Katic

Actor de Ciencia Ficción o Fantasía Favorito: Misha Collins

Actor de Ciencia Ficción o Fantasía Favorito: Kristin Kreuk

Presentador de Late Night Talk Show Favorito: Jimmy Fallon

Pareja de Ficción Televisiva Favorita: Nina Dobrev & Ian Somerhalder de 'Crónicas Vampíricas'

Nuevo Actor de Televisión Favorito: David Tennant

Nueva Actriz de Televisión Favorita: Viola Davis

Nueva Comedia de Televisión Favorita: 'Jane the Virgin'

Nuevo Drama de Televisión Favorito: 'The Flash'

Estrella Favorita por su Labor Humanitaria: Ben Affleck

Artista Masculino Favorito: Ed Sheeran

Artista Femenina Favorita: Taylor Swift

Grupo Favorito: Maroon 5

Artista Nuevo Favorito: 5 Seconds of Summer

Artista de Hip-hop Favorita: Iggy Azalea

Artista de Pop Favorita: Taylor Swift

Artista de R&B Favorito: Pharrell Williams

Álbum Favorito: 'X' de Ed Sheeran

Canción Favorita: 'Shake It Off' de Taylor Swift