Nota: Rolling Stones cancelan concierto por muerte de L'Wren Scott

Tras declarar a través de su portavoz que se encontraba "conmocionado y devastado" por la muerte de su pareja, la diseñadora L'Wren Scott, Mick Jagger y su banda han decidido suspender directamente el concierto que iban a ofrecer este miércoles en la localidad australiana de Perth, la ciudad donde iba a dar comienzo una serie de seis actuaciones por todo el país.

Sin embargo, fuentes cercanas al veterano roquero sugieren que los Rolling Stones podrían optar finalmente por cancelar todo el periplo australiano, teniendo en cuenta que Mick Jagger viajará inmediatamente a Nueva York, donde la exmodelo fue encontrada muerta en su piso de Manhattan, para pasar con su familia tantos días como sean necesarios.

"Por ahora solo han eliminado de la agenda el primero de los seis conciertos, pero lo más probable es que acaben cancelando completamente la gira por Australia. Mick Jagger está totalmente hundido con la trágica noticia y todavía no acaba de creerse que L'Wren ya no esté entre nosotros", reveló al diario The Sun un miembro de su entorno más cercano.

Por el momento se desconocen las causas exactas del fallecimiento de L'Wren Scott a la espera de que el forense emita el informe oficial, aunque todos los indicios apuntan a que la reputada creadora decidió quitarse la vida usando su propia bufanda. De hecho, el cadáver de la diseñadora apareció colgado del pomo de una puerta con una bufanda atada al cuello, después de que se viniera especulando en los últimos meses con el estado de su salud mental.

En las últimas horas han sucedido numerosos tributos y mensajes de pésame para honrar la memoria de la diseñadora, especialmente de aquellas figuras del mundo del espectáculo que habían trabajado estrechamente con ella en los últimos tiempos. Así, la cantante Madonna se apresuró a escribir en su perfil de Facebook: "La muerte de L'Wren es una tragedia horrible. Estoy consternada por lo ocurrido y no puedo dejar de pensar en las creaciones tan maravillosas de las que hemos podido disfrutar gracias a ella. Echaré mucho de menos trabajar a su lado y recibir toda su generosidad".

Por su parte, la famosa editora de la edición estadounidense de Vogue, Anna Wintour, se expresó en los mismos términos a la hora de alabar el legado de L'Wren Scott, pero destacando especialmente la "fuerza" de su carácter, así como la "sofisticación y perfeccionismo" que exhibían sus cotizados diseños.