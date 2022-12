Nota: Miley Cyrus, devastada por la muerte de su perro

La cantante Miley Cyrus atraviesa estos días uno de sus peores momentos tras la muerte de su perro Floyd, que falleció este martes mientras la artista se encontraba ausente cumpliendo los compromisos de su gira mundial 'Bangerz'.



"Hoy es el segundo peor día de mi vida. No puedo ni hablar del tema porque no quiero que sea verdad... pero mi pequeño Floyd ha fallecido. Estoy destrozada. Sé que no lo digo de verdad, pero ojalá me hubiese llevado con él porque esto es insoportable. ¿Qué voy a hacer ahora?", se lamentó la joven en su cuenta de Twitter, compartiendo su pesar con todos sus seguidores.



A través de esta misma plataforma social quiso publicar algunas fotos del ya fallecido Floyd -un can de raza alaskan klee kai, una especie muy parecida a los husky pero de menor tamaño-, en las que la artista aparece sosteniendo a su mascota en brazos en actitud muy cariñosa.



Pese a los duros momentos que deberá superar ahora, Miley continuará con sus compromisos profesionales, aunque ha pedido disculpas de antemano a todos sus admiradores de Boston ya que teme no tener fuerzas este miércoles para dar un concierto a la altura de sus enérgicas actuaciones habituales .



"Pido perdón con antelación si no soy yo misma mañana en Boston. Intentaré hacer todo lo posible para dar lo mejor de mí misma", escribió.



Sin embargo, lo único que preocupa a sus seguidores en este momento es que la cantante se recupere y encuentre algún tipo de consuelo tras su pérdida, como demostraron inundando su Twitter con expresiones de pésame en las que se leía "descansa en paz Floyd".



Desgraciadamente, no es la primera vez que Miley -que ha adoptado varios perros en refugios para animales- sufre una experiencia de este tipo ya que en diciembre de 2012 también perdió a su yorkshire terrier Lila después de que fuera brutalmente atacada por otra de sus mascotas, un bulldog inglés llamado Ziggy, del que se vio obligada a desprenderse tras el accidente.



"Para todos los interesados, nunca he estado tan destrozada en mi vida. Nunca había tenido el corazón tan roto. Mi pequeña y dulce Lila ha muerto", compartió la estrella en aquellos momentos de dolor tras la muerte de su animal de compañía, que le llevó a dedicarle su actuación en el concierto televisivo 'VH1 Divas'.