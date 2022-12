Nota: "Me encanta ser un mito erótico": Sharon Stone

La popular Sharon Stone está encantada de que la opinión pública siga refiriéndose a ella como un mito erótico a sus 56 años de edad, ya que considera esencial que las mujeres maduras sigan sintiéndose queridas y deseadas para, de esta forma, mantener intacta su confianza en sí mismas.

"Para mí es un auténtico placer que digan que soy un símbolo sexual.



Quiero decir, tengo 56 años, y si la gente piensa que sigo siendo sexy, pues me lo tomo como un gran piropo. Es algo positivo para todas las mujeres de mi edad, todas debemos sentirnos atractivas independientemente de si acabamos de llegar a los cincuenta o si estamos ya en la mitad de la década", explicó a la famosa presentadora Oprah Winfrey en una entrevista.

La estrella de cine no solo evita preocuparse por el inexorable paso del tiempo, sino que considera además que el concepto de la "eterna juventud" es una invención "absurda" de quienes no se aceptan tal y como son.



"No creo que exista nada parecido a la eterna juventud. Creo que solo es un eslogan para vender cremas y para llamar la atención de quienes tienen complejos porque se hacen mayores. Creo que es absurdo", aseguró.

De hecho, la famosa artista prefiere concentrarse en las alegrías que le brinda su adorada familia -en la actualidad está soltera y es madre de tres niños adoptados-, y analizar la vida desde una perspectiva optimista para disfrutarla así en toda su plenitud.



"Para ser la mejor persona que puedes ser, primero hay que reconocer que se trata de algo interno, no solo externo. Hay que tratar de cuidarse por dentro y por fuera, disfrutar de una situación de bienestar general. Estoy convencida de que necesitamos mantener el equilibrio entre nuestra salud física, la mental y la espiritual, además de tener sentido de la ética", aseveró.

Publicidad