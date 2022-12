Nota: Jennifer Lopez, premiada por su apoyo al colectivo homosexual

La exitosa Jennifer Lopez no solo podrá presumir del gran peso que tiene en la cultura popular de las dos últimas décadas, ya que ahora también ha visto recompensados sus esfuerzos por promover una sociedad más tolerante y comprensiva con la comunidad homosexual. De esta forma, la cantante recibirá el próximo 12 de abril el gran premio a la vanguardia que entrega anualmente la asociación GLAAD -el grupo de presión más influyente en el respeto a la diversidad sexual- durante la gala de premios que celebrará en Los Ángeles.



Además de haberse erigido siempre como una firme defensora de la libertad sexual, en los últimos años la diva del Bronx ha dirigido buena parte de sus apariciones públicas a mostrar su apoyo al matrimonio homosexual -uno de los temas más candentes del debate político en Estados Unidos-, por lo que no ha dudado en volver a dejar bien clara su postura al conocer que sería la receptora de tan importante galardón.



"Sinceramente, mi posición sobre este tema es muy simple. Solo creo en el poder del amor y en los muchos beneficios que tiene para las personas que lo encuentran. Cuando dos personas del mismo sexo se conocen, se enamoran y deciden pasar juntos el resto de su vida, me parece normal y justo que puedan disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que el resto de los seres humanos. No me parece una idea descabellada", reza el comunicado emitido por la artista tras desvelarse que será la gran protagonista de la ceremonia de premios.



Antes que a la exuberante Jennifer Lopez, GLAAD ha rendido un tributo similar a otras figuras públicas, como Antonio Banderas, Madonna, Drew Barrymore y Whoopi Goldberg por dedicar buena parte de su tiempo a hacer campaña en favor de la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos estadounidenses, aunque por el momento ninguno de ellos se ha animado todavía -a diferencia de Jennifer- a producir una serie de televisión, 'The Fosters' que refleja los retos y satisfacciones de una pareja de lesbianas en su objetivo de formar una familia.



"Jennifer nos ha demostrado a través de su trabajo en 'The Fosters' que lo único importante en una familia es el amor que comparten sus miembros, sean homosexuales o heterosexuales. Con su producción televisiva, Jennifer proyecta valores muy importantes, como la integración del colectivo gay en la vida cotidiana de Estados Unidos y la necesidad de desterrar prejuicios innecesarios y negativos", asegura GLAAD para justificar la elección de Jennifer como su personaje del año.