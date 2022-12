Nota: Gwyneth Paltrow planea irse de gira con Coldplay

A pesar de la reciente separación de la pareja formada por Gwyneth Paltrow y Chris Martin, líder de la banda de rock Coldplay, la actriz de Hollywood no quiere que sus hijos Apple y Moses se mantengan mucho tiempo alejados de su ocupado padre, por lo que estaría pensando en integrarse junto a los niños en el séquito del popular grupo durante su próxima gira de conciertos para que la familia permanezca unida durante el verano.



"Gwyneth no solo quiere dejar claro con sus mensajes que Chris y ella siguen siendo buenos amigos, sino que quiere demostrarlo con hechos. Por eso, le ha pedido a Chris que le deje irse con ellos de gira y que también pueda acompañarlos Apple y Moses. Está segura de que podría ser una experiencia muy interesante para todos, especialmente para los pequeños. De esta forma, se mantendrían cerca de su padre todo el verano y conocerían también su faceta musical más de cerca", reveló al diario The Sun una fuente cercana al exmatrimonio.



Por el momento se desconoce la reacción de Chris Martin y sus compañeros a la original propuesta de Gwyneth, pero hace solo unos días se conocía que el cantante británico estaba dispuesto a salvar su matrimonio con un cambio radical de actitud y haciendo todo lo que estuviera en su mano para avivar las llamas de la pasión.



"Chris jamás podrá dejar de querer a Gwyneth. Es la mujer de su vida y siempre lo será, por lo que no nos sorprende que ya esté pensando en todo tipo de maniobras para reconquistarla y volver a esos años en los que no había obstáculo que no pudieran superar juntos", explicaba otro informante al diario británico Daily Mail, antes de revelar que entre esos planes destaca la idea de volver a vivir bajo el mismo techo, aunque en estancias completamente separadas.



"Chris está convencido de que deberían seguir viviendo juntos por el bien de sus hijos, aunque tengan que hacer obras en su casa de Miami y dividir el espacio en dos partes bien diferenciadas. Podría ser también una buena idea para reconstruir su relación y situarse de nuevo en la senda de la reconciliación", aseguraba el confidente.