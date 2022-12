Nota: “Balotelli es todo un semental”, asegura ex de Ashley Cole

El historial amoroso del futbolista Mario Balotelli no tiene nada que envidiar a cualquier telenovela que se vea ya que un nuevo episodio vivido en la cama del deportista acaba de salir a la luz, en esta ocasión protagonizado por la francesa Eglantine Flore Aguilar, exnovia del también futbolista Ashley Cole, durante la noche antes de que el italiano cogiese un avión hacia Reino Unido para comenzar su nueva etapa profesional en el Liverpool FC.

Cabe destacar que, después de su experiencia, Eglantine está convencida de que el equipo británico no tendrá problemas con el rendimiento de Balotelli, siempre y cuando el futbolista derroche en el campo al menos la mitad de energía y buena disposición que demostró junto a ella entre las sábanas.

"Mario está muy bien dotado, es un verdadero semental italiano. Si en el campo es la mitad de atlético que en la cama, el Liverpool no debería preocuparse por nada", reveló al periódico Daily Star.

No contenta con referirse al futbolista en tan explícitos términos, Eglantine también ha desmenuzado los pormenores de cómo se conocieron a través de las redes sociales el pasado mes de abril, cuando el delantero aún mantenía un romance con su exprometida Fanny Negesha, que finalizó el pasado mes de agosto .

"Dijo que le gustaban mis fotografías de modelo y me preguntó quién era. Después intercambiamos mensajes por WhatsApp pero él era bastante cauto", declaró.

Sin embargo el italiano dejó a un lado cualquier tipo de discreción cuando decidió volver a contactar con Eglantine a finales de agosto e incluso cuando decidió compartir con ella una tórrida e infatigable noche de pasión en un hotel milanés.

"Mario me preguntó si quería ir con él al hotel, fui y empezamos a hablar. Me preguntó si había estado alguna vez en la cama con un futbolista. Le contesté que sí pero no le dije los nombres. Entonces me preguntó qué esperaba de él y le dije que, conociendo su reputación, suponía que íbamos a tener relaciones sexuales . Nos metimos en la cama y empezó a fingir que iba a dormir. Me pidió que le diera un beso de buenas noches y empezamos a tener sexo. Fue muy bueno. Él sabía lo que hacía y fue bastante considerado conmigo. Quiso ser 'el hombre del partido' y también marcó el segundo gol en la noche. Fue genial pero Mario apagó todas las luces y no podíamos ver nada, lo que me pareció extraño", declaró, para luego añadir: "Tenía mucho aguante y pudo durar bastante tiempo. No dejó de preguntarme si era bueno y si estaba disfrutando. Después nos abrazamos y nos besamos, me hizo sentir especial".

Tal y como confirmó a Balotelli, Eglantine ya había compartido cama con otros futbolistas, entre ellos Ashley Cole. Y, aunque las comparaciones siempre sean odiosas, la francesa no pudo evitar comparar la virilidad de ambos.

"¿Si Mario es mejor que Ashley? Un millón de veces, es mejor que ningún otro futbolista con los que he estado", afirmó, "Lo hicimos en cinco posiciones diferentes".