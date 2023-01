Noel Gallagher afirma que su gato podría haber escrito el nuevo single de Harry Styles

Aunque las muchas salidas de tono de Noel Gallagher a lo largo de su polémica carrera hacen que cualquiera de los improperios que dedica a otros artistas deba ser juzgado con cierta perspectiva, también es cierto que su éxito como compositor de "Wonderwall" o "Don"t Look Back In Anger" le convierte en una voz más que autorizada para analizar la calidad de una canción, para desgracia de Harry Styles... El componente de One Direction se acaba convertir en el último blanco de los ingeniosos comentarios del antiguo componente de Oasis, quien no guarda una opinión demasiado favorable de su canción "Sign of the Times".

"La gente de mi edad se ha descuidado mucho, ahora son unos idiotas calvos y gordos con tatuajes borrosos, que se sientan en su garaje y escriben cosas del tipo de "Sign of the Times" para Harry Styles. La cual, sinceramente, podría haber escrito mi gato en diez minutos", ha confesado en el programa de radio británico de Andy Bush.

Publicidad

Te puede interesar: Harry Styles no descarta una reunión de One Direction en el futuro.

Parece que el single de Harry Styles podría estar generando tensiones en la familia del músico, ya que su esposa Sara MacDonald -con la que tiene a sus hijos Donovan (9) y Sonny (6)- se declara fan incondicional del joven artista muy a pesar de su marido.

"A mí la canción me da igual, pero mi mujer estaba obsesionada con el tema. Me dijo: "¿Has escuchado ya la nueva canción de Harry Styles? ¡Suena igual que Prince!". Yo le contesté que, aún sin escucharla, estaba bastante seguro de que no sonaba como Prince", ha relatado en el mismo espacio radiofónico.

Publicidad

Publicidad

Curiosamente, "Sign of the Times" ha obrado el milagro que ni el paso de los años ni el mejor terapeuta de familia podría haber conseguido: poner de acuerdo a los hermanos Gallagher. Tanto Noel como Liam coinciden en la indiferencia absoluta que les genera la carrera del antiguo componente de One Direction, aunque el menor de ellos se muestra algo más magnánimo al conocer de primera mano lo duro que puede ser comenzar una carrera en solitario después de haber alcanzado la fama con una banda icónica.

"Me da igual la canción. Tiene algunos ritmos interesantes. A ver, no sé muy bien de qué cómo va la cosa, pero bien por él. Estoy seguro de que ha tenido que pagar un gran precio. Yo todavía tengo el peso de Oasis sobre mis espaldas, y siempre seré ese integrante de Oasis, y estoy seguro de que él debe soportar la misma carga. Si quiere escapar del mundo del pop y meterse en algo con más sustancia, a mí me parece algo bueno", confesaba Liam a la revista NME hace unos días.

Publicidad

Mira también:

¿Muy estricto? Noel Gallagher prohíbe a sus hijos hacerse tatuajes.

Se filtran polémicas fotos de Harry Styles.