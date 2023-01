Nicole Kidman es 'muy buena' apostando en Las Vegas

La actriz Nicole Kidman y su marido Keith Urban acudieron juntos a los premios de la Academia de Música Country -los ACM Awards- que se celebraron el pasado domingo en Las Vegas, ciudad que el matrimonio visita con frecuencia y donde el cantante ha podido apreciar la habilidad de su mujer a la hora de apostar.

"Es muy buena, muy disciplinada", aseguró Keith a Entertainment Tonight.

Publicidad

Nicole cree que el secreto consiste en ser cuidadosa con las cantidades que apuesta.

"No soy muy buena. Tengo una pequeña cantidad de dinero, la apuesto y ya está. Soy ese tipo de jugadora, no voy a jugarme la casa", aclaró.

La actriz se descubrió a sí misma como la fan número uno de su marido y padre de sus dos hijas, Sunday Rose (7) y Faith Margaret (5), del que dice adorar su pasión a la hora de trabajar y cuyo último disco 'Ripcord', describe como "un gran álbum".

"He vivido con todas las canciones, incluso las que al final no han entrado en el disco. He visto el trabajo y el amor que ha puesto en él. Es músico, así que cada pequeño detalle es suyo, y eso me encanta. Me encanta que se apasione tanto con su música", añadió.

Publicidad

Por: Bang Showbiz