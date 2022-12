Neil Patrick Harris felicita a su marido en su primer aniversario de boda

El actor Neil Patrick Harris le deseó un feliz primer aniversario de boda a su marido David Burtka -con el que tiene en común a sus gemelos de cuatro años: Harper y Gideon- a través de las redes sociales este domingo, asegurando que casarse con él es una de las mejores decisiones que ha tomado nunca.

"Hace hoy un año tuve el placer de casarme con David Burtka. Estoy muy feliz de haberlo hecho, es verdaderamente un hombre maravilloso. ¡Por muchas más risas y aventuras juntos!", escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Recientemente David reveló que tanto él como Neil llevan una vida mucho más tranquila desde que se convirtieron en padres.

"Hace dos semanas Neil y yo estábamos en el sofá a las 9:45 viendo la televisión y pensamos: '¡Madre mía! Esta noche probablemente nos acostemos a las 10:30!'. Eso fue toda una alegría para nosotros. Antes solíamos salir de fiesta hasta las dos de la mañana, nos levantábamos a la hora que queríamos, comíamos comida basura, ¡y no nos importaba! Ahora todo es prisa, prisa, prisa. Cada media hora está planificada. También hemos crecido y nos hemos vuelto un poco más sabios, comprendemos que lo verdaderamente importante en la vida es nuestra familia", confesaba David en la revista Tiny Times.

Ahora la pareja ha renunciado a trasnochar para poder madrugar y disfrutar de sus pequeños, que se han convertido en su mayor fuente de alegría y orgullo.

"Simplemente oírles reír, transmitirles lo que sabemos y ver cómo crecen a partir de ello resulta increíble. Me sentí muy orgulloso de mí mismo el verano pasado cuando fuimos a los Hamptons, entramos en una tienda de juguetes y el dueño me dijo: 'Veo a muchos niños entrar aquí y los suyos son los más educados que he visto jamás'. Me hizo muy feliz saber que estábamos haciendo algo bien", añadía.

Por: Bang Showbiz