Natalia Vodiánova lleva 10 años haciendo dieta

La modelo rusa Natalia Vodiánova, que ha sido imagen de marcas tan importantes como Calvin Klein, Louis Vuitton, Chanel y Gucci, confiesa que lleva más de una década haciendo un régimen basado en su tipo de sangre, aunque esta estricta dieta no le ha impedido disfrutar de su comida favorita.

"He estado haciendo 'la dieta de mi tipo sanguíneo' durante diez años. Se trata de comer lo que es bueno para ti. Puedo comer carne, productos lácteos y trigo", explicó Natalia a HELLO! Fashion.

La modelo, madre de tres hijos, Lucas Alexander (13), Neva (8) y Viktor (7) junto a su exmarido Justin Portman, y de Maxim (10 meses) junto a su actual esposo Antoine Arnault, comenzó su carrera en el mundo de las pasarelas a los 15 años y a los 17 se mudó a París, aunque según confiesa, no se siente diferente a cuando empezó a modelar de adolescente.

"No siento nada diferente a la primera vez que llegué a París. Sigo trabajando con el mismo principio, que es que en mi vida, en todo lo que hago, no hay nada que perder", aseguró durante una entrevista al periódico Standard.

Natalia, que creció vendiendo fruta en un puesto de su barrio, cree que su dura infancia le ha dado las "herramientas más importantes" para conseguir el éxito.

"Mi infancia me dio muchas herramientas importantes. Soy una luchadora. Estoy segura de que no habría podido aguantar tanto, ser tan positiva o ser valiente si no hubiera vivido la vida que he tenido", añadió.