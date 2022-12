Naomi Watts paralizaba su cara para interpretar a Lady Di

La actriz Naomi Watts interpreta a la fallecida princesa de Gales en el nuevo biopic 'Diana' y fue tal su empeño en emular fidedignamente a Diana que tuvo que "paralizar" una parte de su cara, a fin de cambiar la manera en la que su boca se movía.

"No solo quería parecerme a ella, necesitaba también emular el tono de voz y la manera en la que movía su cara. Es justo lo opuesto a la manera en que lo hago yo. Yo muevo la parte derecha de mi cara y ella la izquierda. Durante semanas tuve que andar con un palillo de madera en mi boca para paralizar el lado derecho de mi cara", señaló la actriz de 44 años a la revista Empire.

La guapa artista reconoce que meditó mucho la idea de dar vida a Lady Di porque estaba preocupada por la reacción que pudiera tener la gente y las críticas que su interpretación pudiera suscitar.

"Había mucha presión, y esa presión hace que tengas mucho miedo. Luché con la decisión de hacerlo precisamente por eso. Tenía miedo a las comparaciones que la gente pudiera hacer: no tiene su nariz, no es lo suficientemente alta, no es su voz", explicó Watts.



