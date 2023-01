Muy juntos: Kendall Jenner inició el 2016 encima de Harry Styles

La reciente polémica de los Kardashian ahora gira en torno a una de las más jóvenes de este clan de Hollywood. Se trata de Kendall Jenner , la modelo y hermana menor de Kim Kardashian, a quien se le vio este fin de semana muy cariñosa con otro famoso joven del mundo del espectáculo.

En las fotos se ve a Kendall disfrutando del sol en un diminuto bikini en compañía del cantante de One Direction, Harry Styles, pero eso no es todo. A la pareja se le vio muy cariñosa y Kendall no dudo en demostrar todos sus deseos, abalanzándose encima del joven.

Anteriormente, a los dos jóvenes ya se les había relacionado de manera sentimental. Sin embargo, a Kendall le habían creado varios rumores de homosexualidad, relacionados con su amiga, la también modelo, Cara Delevigne.

Foto: E! Entertainment