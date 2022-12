“Mujeres desesperadas no volverá”: Eva Longoria

La actriz Eva Longoria (40) -que saltó a la fama interpretando durante ocho temporadas el personaje de Gabrielle Solís en la serie 'Mujeres desesperadas'- no ve probable que haya un episodio de reencuentro o una película porque no quedaron historias sin resolver.

Publicidad

"Siempre nos preguntan lo mismo y el creador de la serie, Marc Cherry, contesta: 'No'. Él todavía está cansado y nosotras también. Nuestras temporadas eran de 24 episodios, realmente explotamos al máximo todos los personajes. Mi personaje no puede tener otra aventura y ningún otro protagonista puede morir, lo hemos hecho todo. Otras series sí que continuaron con una película, como 'Sexo en Nueva York', pero ellos hacían solo 10 episodios por temporada, es completamente diferente", señaló la actriz en el programa neozelandés 'Breakfast' de TV One.

En el caso concreto de la intérprete, sus aspiraciones profesionales ya no pasan por ponerse delante de las cámaras. Eva sueña ahora con llegar a ser "George Clooney en mujer", en referencia a la extensa carrera del actor, que suele involucrarse en todos los aspectos de sus películas.

"Quiero ser George Clooney en mujer. Él dirige, produce y actúa. Quiero encargarme de todos los aspectos del producto final", añade Eva.