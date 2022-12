¿Michael Jackson, papá o hermano de un cantante de 31 años?

La madre de Brandon, Miki Howard, se mantuvo bajo la tutela artística de Joe Jackson durante buena parte de la década de los 80, cuando acompañaba a Michael Jackson en todo tipo de giras y espectáculos como parte de su cuerpo de baile. Por eso, muchos de los que formaban parte del entorno del artista durante esos años están convencidos de que Joe protagonizó un romance secreto con Miki que, poco después, dio lugar al nacimiento de Brandon Howard en misteriosas circunstancias.

"Durante muchos años, todo el mundo que formaba parte del séquito de Michael especulaba con la posibilidad de que Mimi y Joe hubieran vivido una relación muy apasionada, sobre todo porque en pocas semanas ella se quedó embarazada. No creo que, como se ha dicho, Michael sea el verdadero padre de Brandon, ya que la teoría no se corresponde con las situaciones que vimos durante esos años", señaló una fuente al periódico New York Daily News.

A pesar de las dudas que están empezando a surgir sobre este espinoso asunto, este jueves un famoso dentista de Beverly Hills, Joseph Goodman, abrió la caja de los truenos al anunciar que había un "99 por ciento" de posibilidades de que Brandon fuera el hijo secreto de Michael Jackson , una rotunda afirmación que se basa en la prueba de identificación genética que el doctor realizó recientemente a partir de un aparato dental del artista, adquirido poco antes en una subasta.

Por su parte, el propio Brandon ha reconocido que se sometió al test de ADN que le había propuesto Joseph Goodman, pero asegura que no tiene intención de buscar una millonaria compensación económica si se confirma que es el hijo de Michael Jackson, quien falleció en junio del año 2009.

"Primero, yo no llamé a la prensa para dar a conocer esta historia, ni he sido yo quien ha sacado a la luz todo el tema de las pruebas de ADN. Segundo, nunca he dicho en público que fuera hijo de Michael Jackson. Tercero, no voy a llevar este asunto a los tribunales porque me han criado muy bien y nunca me ha faltado de nada. Y por último, es cierto que yo me sometí al test de ADN, pero no he tenido nada que ver con todo lo demás", explicó Brandon a través de un video de Facebook para aclarar su postura sobre el tema.

Bang Showbiz.