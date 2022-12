Michael Douglas reconquista a Catherine Zeta-Jones

Un hecho que el mismo actor dejó entrever en el estreno de la película 'Last Vegas' el pasado martes en Nueva York, donde lució su alianza matrimonial e hizo esperar a varios reporteros para hablar por teléfono con su mujer, según afirma la sección Confidenti@l del diario New York Daily News.

"Catherine le llamó para desearle buena suerte y él le contesto: 'Gracias cariño'. La única razón por la que ella no asistió al estreno fue porque no quería desviar la atención de la película y porque era la noche de Michael. Cuando le llamó, no sabía que ya estaba en la alfombra roja", reveló una fuente.

De hecho, fue el propio Douglas el que confirmó su reconciliación con Catherine en la fiesta que siguió al estreno de la citada cinta.

"Él [Michael Douglas] estaba en una esquina con unos amigos y varias personas le preguntaron cómo estaba con Catherine. No dudó en responder que estaban bien, que ella se encontraba mejor que nunc a y que sus hijos estaban muy felices. Los dos saben que tienen algunos problemas sin resolver, pero hablan todos los días de su futuro juntos y llevan los anillos de matrimonio. ¿Qué más queda por decir?", desveló el mismo informante.

Según el citado medio, el fin de su ruptura ha coincidido con el regreso de Catherine a la vivienda que compartía con Douglas en Nueva York.

