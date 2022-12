Meghan Trainor entró en la música gracias a Sam Smith

Sam Smith y Ed Sheeran no solo han servido de inspiración a la cantante Meghan Trainor, sino que también le han ayudado a creer en sí misma y a formar parte de la "nueva generación" de estrellas del pop que está triunfando hoy en día.

"Pensé que nunca sería famosa pero entonces apareció esta nueva generación de artistas: Ed Sheeran, Sam Smith... Sentí que era el momento perfecto para decir: '¡Hey, yo soy normal también!' Solo quiero escribir música que le guste a la gente", reveló la artista a la revista Top of the Pops.

Meghan -conocida por su curvilínea figura- solía enfadarse cuando veía a las "chicas guapas" que contrataban los sellos discográficos, guiados solo por su aspecto físico y no por su talento.

"Hubo una época en la que solo cogían a chicas guapas, y ellas ni siquiera escribían su propia música ni cantaban tan bien. De hecho, a veces había gente que llegaba y les cantaba las partes difíciles de las canciones. ¡Yo estaba furiosa! No me siento como una chica grande, pero sé que no tengo una talla cero. Ese era mi temor como cantautora", añadió.