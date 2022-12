“Me veo totalmente haciendo una película porno”: Cristian Castro

"No me llevo muy bien conmigo mismo, hace mucho que quiero cambiar pero no me explico por qué no puedo. Mi mentalidad puede ser difícil y conflictiva a veces, y eso me causa algunos problemas, pero hay que ser positivo", señaló a la emisora barcelonesa Radio TeleTaxi.

A pesar de ser un hombre muy romántico, el artista azteca no logra encontrar la estabilidad en el amor, algo que cree que está motivado por sus compromisos profesionales.

"Yo tengo una gran afición a la mujer, siempre me han seducido tanto sus ojos, como su pelo. Toda ella. Es una diosa para mí. El amor siempre es un triunfo, aunque duela un poco. Uno también viene a hacer daño y a que se lo hagan, no puede ser siempre idílico . Esto de cantar y viajar tanto lo complica todo, quién me va a aguantar a mí con tantos viajes, no puedo ofrecer nada", explicó.

Precisamente por una mujer, la modelo y actriz cubana Daisy Fuentes, cortó su relación de amistad con el cantante Luis Miguel -del que recientemente cuestionaba su nacionalidad mexicana-, un hecho con el que bromeó al ser preguntado por el locutor Justo Molinero.

"Luis Miguel es nuestro presidente, le mando un beso enorme. Es verdad que me quita todo, si ahora apareciera aquí me quitaría a toda esta gente tan bonita (refiriéndose a sus fans) y estoy seguro de que también me quitaría tu amistad (del presentador)", comentó entre risas, para después cambiar su discurso y alabar a su compañero: "La verdad es que yo siento todo el aprecio por el gran Luis Miguel, me puede quitar lo que él quiera porque le admiro demasiado".

Su enfrentamiento con ‘El Sol’ no es la única polémica que el hijo de Verónica Castro ha protagonizado en los últimos meses, ya que a principios de año ya generó un gran revuelo en las redes sociales tras colgar una fotografía en Twitter en la que aparecía con un minúsculo tanga junto a su masajista .

"Nunca me había puesto un tanga, lo hice para darme el masaje y es muy incómodo, me veía gordo, pero me hizo gracia, así que me hice una foto y la colgué. El máximo de retweets que suelo tener no supera los 100, pero fue enseñar el tanga y tener 14 000 compartidos en menos de 24 horas. No lo entendí, pero ahora ya sé lo que tengo que hacer. No son mis canciones lo que gustan, es mi cuerpo", bromeó.

Tanto es el éxito que causó su imagen semidesnudo que el artista no dudó en bromear sobre la posibilidad de dar el salto al cine para adultos.

"Me veo totalmente haciendo una película porno", añadió.