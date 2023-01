Mark Hamill y Carrie Fisher tuvieron un idilio en rodaje de la primera entrega de 'Star Wars'

Desde que comenzara la campaña promocional de la nueva entrega de ' Star Wars ', 'Los Últimos Jedi', el actor Mark Hamill ha aprovechado todas y cada una de sus intervenciones públicas para recordar a la malograda Carrie Fisher, ensalzar su inteligencia y sentido del humor y, sobre todo, compartir la tristeza que le invade ante el irremplazable vacío que ha dejado la inigualable princesa Leia tanto en sus corazones como en la afamada saga galáctica.

Sin embargo, en esta ocasión el intérprete ha ido un paso más allá al querer ilustrar la estrecha relación que mantuvo con la artista tanto en sus primeros años de trabajo compartido, como en las más de dos décadas que pasaron desde el estreno del último filme de la primera trilogía. De hecho, Hamill no ha dudado en revelar ahora que, durante el rodaje de 'Una nueva esperanza' (1977), Carrie y él mantuvieron un apasionado idilio del que ambos sabían que podría acarrearles problemas.

"Carrie y yo nos sentíamos muy atraídos el uno por el otro, pero yo sabía, en mi experiencia con otros trabajos, que traspasar ciertas barreras no era precisamente una buena idea. Pero el caso es que Carrie y yo siempre encontrábamos pretextos para hacer lo que queríamos. Recuerdo que en una ocasión, y me imagino que habría algo de alcohol de por medio, dijimos que deberíamos ensayar escenas de besos por exigencias del guion, y empezamos a hablar de diferentes técnicas. Lo último que sé es que empezamos a besarnos como adolescentes", ha confesado el estadounidense en una entrevista al diario The Guardian.

Curiosamente, a lo largo del año que transcurrió entre el reencuentro de los tres protagonistas originales de la saga -Hamill, Fisher y Harrison Ford- con el estreno de la séptima entrega, 'El Despertar de la Fuerza' (2015), y el inesperado fallecimiento de la también guionista y humorista, Carrie solo se animó a desvelar -a través de su libro de memorias, 'The Princess Diarist'- que a sus 19 años y recién enfundada en el angelical uniforme blanco de su personaje, acabó protagonizando un idilio secreto con Harrison Ford, una historia de la que el veterano actor no ha querido pronunciarse en absoluto.

"Es una persona muy discreta y celosa de su intimidad. Me imagino que no le habrá gustado demasiado que haya publicado esto, pero lo superará. Él era consciente de que iba a lanzar estos 'diarios' e incluso bromeó con la idea de tener que llamar a su abogado. Pero yo le avisé de antemano, le dije que si había algo que no le hacía mucha gracia, que me lo hiciera saber con el debido tiempo", explicaba la propia Carrie durante la presentación de tan impactante biografía.

