Mario Lopez solo consigue ser fiel cuando el momento es 'adecuado'

Después de que su primer matrimonio con la actriz Ali Landry durase apenas dos semanas debido a su infidelidad durante la despedida soltero, el presentador Mario Lopez ha desarrollado una visión extremadamente realista del amor, hasta el punto de admitir sin tapujos que la estabilidad de la relación con su actual mujer Courtney Mazza se debe al simple hecho de haberla conocido en el "momento adecuado".

"No creo que la gente cambie, seguimos siendo quienes somos, la única diferencia es que nos hacemos mayores. La clave no es encontrar a la persona adecuada, por mucho que todo el mundo diga que es lo más importante. En realidad, y por muy cursi que suene, depende del momento. Tiene que ser el momento adecuado en tu vida y en el de la otra persona para que funcione. Por eso soy tan afortunado de haber conocido a mi mujer cuando lo hice. No estaba buscando a alguien con quien casarme, pero sí quería una compañera o alguien con quien calmarme un poco", aseguró en una entrevista a la emisora SiriusXM.

Publicidad

Aunque no sea el hombre más romántico del mundo, Mario puede presumir de mantener una buena relación con sus exparejas gracias a ese mismo pragmatismo, según el cual no existe ninguna razón para perder el contacto con una mujer simplemente porque haya dejado de ser su novia.

"Me llevo bien con la mayoría de mis exnovias. Siempre he pensado que son una parte de mi vida y no hay razón para que no podamos seguir siendo amigos. No creo que sea necesario continuar siendo íntimos inmediatamente después de la ruptura, tienes que pasar un periodo de luto. Pero después de un tiempo, ¿por qué no serlo?", concluyó.