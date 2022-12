Mario Lopez debe su éxito a su madre

Desde sus inicios en series para adolescentes como 'Salvados por la campana' hasta su triunfo como uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla estadounidense, la trayectoria de Mario Lopez bien podría ser el argumento de una película sobre el típico chico latino que triunfa en la dura ciudad de Los Ángeles, pero el actor y presentador tiene claro que su ascenso a la fama no es fruto únicamente de su propio talento sino que se debe en gran parte al duro trabajo de su madre, Elvira Lopez.

"Se lo debo todo a mi madre. Sin ella no estaría aquí. A ella y a mi padre, obviamente. Pero en concreto mi madre fue la que me apuntó a todas las actividades habidas y por haber. Ella significa el mundo para mí, y le estaré eternamente agradecido", confesó Mario a Variety Latino.

Una de las maneras en que el presentador intenta retribuir, al menos en parte, todo lo que su madre hizo por él es no olvidándose de sus orígenes "humildes", por lo que siempre ha intentado no mantenerse alejado demasiado tiempo de su hogar familiar, sobre todo durante sus inicios en la industria del espectáculo.

"El apoyo de mi familia fue crucial para mí. Siempre estaban ahí. Son personas muy humildes. Siempre que me tocaba trabajar en Los Ángeles regresaba a mi casa en San Diego, lo que me ayudó a conservar la cabeza sobre los hombros. Nunca me interesaron las drogas ni el alcohol. Puede que cometiera algunos errores, pero cuando se trataba de violar la ley, nunca me metí en problemas", añadió.