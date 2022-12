Mariah Carey evita ver el programa de Kim Kardashian

Aunque la artista se ha caracterizado siempre por vivir en su propio mundo de glamour y lujo, ni siquiera Mariah Carey podía permanecer ajena durante mucho tiempo al fenómeno del clan Kardashian, por lo que la cantante ha admitido conocer la trayectoria de Kim Kardashian - exnovia de su marido Nick Cannon- pese a no considerarse una aficionada a los programas de telerrealidad como 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Por supuesto que he oído hablar de ella, pero la realidad es que no soy una persona que siga los realities", aseguró a la revista HELLO!

Publicidad

Aunque nunca ha sido muy partidaria de revivir el pasado, parece que después de cinco años de feliz matrimonio Mariah ha conseguido superar el tempestuoso currículo sentimental de su marido, hasta el punto de no dar importancia a los frecuentes comentarios de Nick en sus apariciones públicas acerca de su célebre ruptura con Kim Kardashian.

"Es cierto que yo soy una persona más privada que Nick, aunque creo que eso puede ser porque él es un cómico, y por esa misma razón está más acostumbrado a exponerse a la opinión pública", añadió.

La nueva actitud más relajada de Mariah ante la curiosidad que despierta su vida privada se debe al cambio de prioridades que experimentó tras el nacimiento de sus gemelos, Moroccan y Monroe (3), y que ha afectado incluso a su carrera musical.

"Convertirme en madre me ha cambiado, de eso no tengo ninguna duda, tanto profesional como personalmente. Ahora no se trata de mí, todo gira en torno a ellos y lo más importante es conseguir hacer las cosas bien para que puedan tener una infancia lo más feliz posible", confesó.

Publicidad

De hecho, la diva intenta compartir todo el tiempo posible con los pequeños -a quienes llama cariñosamente 'Dem Babies'-, por lo que no ha tenido ningún problema en cambiar sus gustos televisivos para adaptarlos al de los gemelos.

"Ahora lo único que veo son películas o series de animación con mis niños, porque los 'Dem Babies' son bastante sibaritas y solo consiguen quedarse dormidos si están viendo dibujos animados", concluyó.